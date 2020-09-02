Помпео: США и ЕС рассматривают введение жестких санкций в связи с ситуацией в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их партнеры в Европе совместно изучают возможность введения серьезных санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы также внимательно следим за ситуацией в Белоруссии", - сказал он. "Мы требуем немедленного прекращения насилия против них [протестующих] и освобождения всех, кто был несправедливо задержан ", - подчеркнул Помпео.

По словам Помпео, среди задержанных был также гражданин США, и Вашингтон требует его освобождения.

"Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами и вместе рассматриваем возможность введения серьезных точечных санкций против всех, кто причастен к нарушениям прав человека и притеснениям", - добавил глава американской дипломатии.