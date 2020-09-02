В Варшаве заявили, что Латушко пересек белорусско-польскую границу на законных основаниях

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко выехал из Белоруссии в Польшу законным путем. Об этом заявил в среду МИД Польши.

"В связи с информацией некоторых официальных белорусских СМИ о якобы незаконных действиях, предпринятых посольством Польши в Минске по транспортировке Павла Латушко через белорусско-польскую границу, Министерство иностранных дел Республики Польша сообщает, что таких событий не было", - говорится в заявлении МИД.

"Латушко прибыл в Польшу по приглашению организаторов Экономического форума в Крынице. Он пересек границу на законных основаниях. В рамках своей поездки в Польшу он намерен провести ряд встреч. Любые инсинуации о якобы незаконной деятельности польского дипломатического представительства в этом отношении для нас непонятны и бессмысленны", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.

Как заявил МИД Польши, заявления о противозаконной деятельности польского посольства являются попыткой "переложить ответственность на Польшу за неспособность белорусских властей вести диалог со своим обществом".

"Польша неизменно занимает позицию, что такой диалог - единственный способ обеспечить стабильное развитие независимой, суверенной, демократической и процветающей Белоруссии", - подчеркнули в МИД республики.

Выезд в Польшу

В среду Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Латушко выехал из Белоруссии в сопровождении польского посла. Выезд состоялся ночью через пункт пропуска "Берестовица" на машине с дипломатическими номерами. Проблем с оформлением не возникло.

Ранее Латушко сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что поехал на экономическую конференцию в Польшу. По словам Латушко, он планирует проинформировать участников форума о внутриэкономической и внутриполитической ситуации в Белоруссии. Он добавил, что также планирует встречи с членами правительства, депутатами парламента Польши, а затем намерен посетить Вильнюс и провести встречи в МИД Литвы, с литовскими парламентариями и депутатами Европарламента.

В пресс-службе Координационного совета со своей стороны сообщили, что Латушко выехал за пределы Белоруссии, но планирует через несколько дней вернуться в Минск. Тем не менее, считают в совете, "вчерашние заявления [президента Белоруссии] А. Г. Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла". "На него оказывается беспрецедентное давление", - заявили в пресс-службе Координационного совета.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, Латушко перешел красную линию, став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону. Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.