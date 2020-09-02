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Госпитализация Алексея Навального
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МИД Германии сообщил послу России о необходимости расследовать инцидент с Навальным

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев был приглашен на разговор в Министерство иностранных дел Германии, где ему выразили позицию Берлина по делу Алексея Навального. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы еще раз недвусмысленно сформулировали наш призыв - в полной транспарентности <…> прояснить обстоятельства", - сказал он.

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". Как заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, институт Бундесвера, который анализировал образцы проб, взятые у Навального, сертифицирован Организацией по запрещению химического оружия.

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