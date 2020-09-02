Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

По инициативе берлинской университетской клиники Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. При этом были получены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества группы "Новичок". Алексей Навальный был доставлен 22 августа из России в Берлин на лечение с симптомами отравления.
Федеральный канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас, министр внутренних дел Хорст Зеехофер, министр юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава Ведомства федерального канцлера Хельге Браун обсудили сегодня днем эту тему и согласовали дальнейшие шаги.
Ошеломляет то, что Алексей Навальный стал в России жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия.
Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение.
Российское правительство должно безотлагательно объяснить произошедшее.
Госпожа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах обследования.
О результатах обследования МИД проинформирует посла России.
Федеральное правительство через министерство иностранных дел проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах обследования по соответствующим каналам. Оно вместе с партнерами обсудит соответствующую совместную реакцию в зависимости от действий России.
Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Федеральное правительство проинформирует парламентские фракции в Бундестаге Германии.
Мы надеемся на полное выздоровление Алексея Навального.