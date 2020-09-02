Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

По инициативе берлинской университетской клиники Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. При этом были получены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества группы "Новичок". Алексей Навальный был доставлен 22 августа из России в Берлин на лечение с симптомами отравления.

Федеральный канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас, министр внутренних дел Хорст Зеехофер, министр юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава Ведомства федерального канцлера Хельге Браун обсудили сегодня днем эту тему и согласовали дальнейшие шаги.