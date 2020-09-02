Правящий блок в ФРГ не исключил санкций в отношении России по делу Навального

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Блок ХДС/ХСС не исключает введения новых санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением российского блогера Алексея Навального. Об этом в среду заявил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт.

"Германия вместе с другими государствами Евросоюза должна выработать в отношении России единую позицию, которая не исключает дальнейших санкционных шагов", - приводятся его слова на сайте блока.

Кабмин ФРГ в среду заявил, что германские военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа "Новичок". Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным и пообещал проинформировать российского посла о результатах исследования анализов блогера. Как сообщил на пресс-конференции официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Германия проинформирует ЕС, НАТО и ОЗХО о новых данных и вместе с партнерами примет меры "в зависимости от реакции Москвы". Какие это могут быть меры, он не уточнил.

В то же время официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль информация из Германии об отравлении Навального не поступала. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры, ранее российская сторона неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в расследовании произошедшего. Источник ТАСС заявил, что российские криминалисты не нашли в организме и на вещах блогера ядовитых или отравляющих веществ. Кроме того, полицейские при проверке не нашли свидетельств умышленного причинения вреда здоровью Навального.