Меркель: Навальный стал жертвой нападения с применением вещества из группы "Новичок"

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. "Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы", - сказала она.

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".