{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального
Обновлено 

Меркель: Навальный стал жертвой нападения с применением вещества из группы "Новичок"

Канцлер Германии призвала Москву дать ответы на вопросы вокруг этой ситуации
' ТАСС/Ruptly'

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. "Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы", - сказала она.

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
Reuetrs: Канада, США, ЕС и Британия обсуждают возможное введение санкций против Белоруссии
Читать полностью