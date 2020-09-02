ДНР и ЛНР покинули заседание контактной группы из-за киевских "представителей Донбасса"

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Делегации Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в среду покинули заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины во время выступления назначенных Киевом "представителей Донбасса". Об этом сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник по итогам видеоконференции.

"Заседание контактной группы завершилось, и не без скандала! - написал он в своем Telegram-канале. - Представители РФ, ЛНР и ДНР вышли из виртуального заседания, когда [глава украинской делегации Леонид] Кравчук отчаянно настаивал на выступлении кого-то из персонажей, приглашенных Киевом в свою делегацию и называемых "украинские представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС)".

По словам Мирошника, остались слушать назначенных Киевом "представителей Донбасса" только спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и украинская делегация.

В мае власти Украины впервые заявили о намерении привлечь к минским переговорам представителей Донбасса, которых Киев решил отобрать из числа переселенцев, покинувших регион после начала конфликта в 2014 году. С июня назначенные Киевом "представители Донбасса", среди которых известные своими радикальными взглядами сторонники "майдана", присутствуют на заседаниях Контактной группы, проходящих в режиме видеоконференции. В ДНР и ЛНР привлечение к диалогу этих людей назвали разговором Киева "с самим собой".