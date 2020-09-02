{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Сотрудники Парка высоких технологий протестуют в Минске из-за обысков в PandaDoc

Как сообщает Onliner, в акции принимают участие около 500 человек

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники минского Парка высоких технологий вышли вечером в среду на акцию протеста из-за обысков в офисе IT-компании PandaDoc.

Как сообщает сетевое издание Onliner, в акции принимают участие около 500 человек с бело-красно-белыми флагами и плакатами в поддержку своих коллег в руках. Поблизости дежурит наряд милиции. Правоохранители предупреждают участников о незаконности их действий, но силовых мер не применяют.

Комплекс офисных зданий Парка высоких технологий находится на окраине Минска. Здесь расположено множество небольших фирм, занятых прежде все в сфере IT-технологий.

В среду утром стало известно, что сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Белоруссии проводят обыски в офисе минского представительства компании PandaDoc, основанной в 2011 году в США двумя выходцами из Белоруссии Никитой Микадо и Сергеем Борисюком. Она занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. Ранее Никита Микадо выступил в поддержку акций протеста против итогов недавних президентских выборов.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Госпитализация Алексея Навального
Генсек НАТО потребовал проведения "прозрачного расследования" ситуации с Навальным
Йенс Столтенберг также заявил, что категорически осуждает применение боевого отравляющего вещества
Читать полностью