Сотрудники Парка высоких технологий протестуют в Минске из-за обысков в PandaDoc

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники минского Парка высоких технологий вышли вечером в среду на акцию протеста из-за обысков в офисе IT-компании PandaDoc.

Как сообщает сетевое издание Onliner, в акции принимают участие около 500 человек с бело-красно-белыми флагами и плакатами в поддержку своих коллег в руках. Поблизости дежурит наряд милиции. Правоохранители предупреждают участников о незаконности их действий, но силовых мер не применяют.

Комплекс офисных зданий Парка высоких технологий находится на окраине Минска. Здесь расположено множество небольших фирм, занятых прежде все в сфере IT-технологий.

В среду утром стало известно, что сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Белоруссии проводят обыски в офисе минского представительства компании PandaDoc, основанной в 2011 году в США двумя выходцами из Белоруссии Никитой Микадо и Сергеем Борисюком. Она занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. Ранее Никита Микадо выступил в поддержку акций протеста против итогов недавних президентских выборов.