Байден посетит город Кеноша, где вспыхнули беспорядки на расовой почве

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден вместе с супругой посетит в четверг город Кеноша (штат Висконсин), где в конце августа вспыхнули массовые беспорядки в связи с ранением полицейским темнокожего местного жителя. Об этом сообщила в среду газета Milwaukee Journal Sentinel со ссылкой на представителя предвыборного штаба Байдена.

По данным издания, он "проведет встречи в Кеноше с тем, чтобы объединить американцев во имя исцеления ран в обществе и для того, чтобы можно было заняться решением проблем, стоящих перед страной". Какие-либо другие подробности предстоящего визита не приводятся.

Ранее Кеношу посетил президент США Дональд Трамп, который охарактеризовал в среду в Twitter свою поездку как "очень успешную". Он также обвинил Байдена в том, что тот "не на стороне правоохранительных органов".

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Ранее в его отношении был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве.

В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. На прошлой неделе во время беспорядков были убиты два человека, несколько зданий в городе были сожжены. По данным полиции Кеноши, с начала беспорядков в городе задержаны 175 человек по обвинению в грабежах, хранении наркотиков и нарушении комендантского часа. У них конфисковали более 20 единиц огнестрельного оружия.