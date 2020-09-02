Reuters: Великобритания, ЕС, Канада и США обсуждают введение санкций против Белоруссии

ТАСС, 2 сентября. Великобритания, ЕС, Канада и США обсуждают возможное введение санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на канадский источник.

По его словам, если будет принято положительное решение по этому вопросу, то санкции будут введены "в не слишком отдаленном будущем".

В свою очередь заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал агентству, что, по его информации, Евросоюз рассматривает возможное введение санкций в отношении 10-15 человек.

Кент отметил, что США в настоящее время не собираются приостанавливать действие неких исключений из санкций, которые, по его словам, ранее в этом году позволяли Белоруссии покупать нефть у североамериканских стран. Reuters не пояснил, о каких именно санкциях и исключениях из них может идти речь.