Помпео призвал к снижению военной напряженности в Восточном Средиземноморье

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру планировалось длительное время и не было связано с обострением ситуации в Восточном Средиземноморье, Вашингтон призывает все стороны к снижению напряженности. Об этом заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

"Этого давно стоило ожидать, мы работали над этим очень длительное время. Мы знаем, что об этом решении было объявлено на фоне усилившейся напряженности в Восточном Средиземноморье, но мы считали, что это правильно, и я дал указание, чтобы мы это сделали <...>", - сказал он, комментируя критику решения со стороны Турции.

"Президент [США Дональд] Трамп говорил с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом, он говорил с премьер-министром Греции [Кириакосом Мицотакисом], мы призываем всех дать отбой, снизить напряженность и начать дипломатические дискуссии по поводу конфликтов, которые существуют в Восточном Средиземноморье", - отметил глава американской дипломатии. "Нецелесообразно усиливать военную напряженность в регионе, от этого могут быть лишь негативные результаты", - добавил Помпео.

Ранее МИД Турции заявил, что республика готова предпринять ответные шаги для обеспечения безопасности турок-киприотов, если Соединенные Штаты не пересмотрят свое решение о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру.