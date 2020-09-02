Турция предупредила США, что ситуация с С-400 грозит подрывом связей между странами

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг покупки Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 грозит подрывом отношений Анкары и Вашингтона в целом. С таким предупреждением в адрес администрации США выступил в среду вице-президент Турции Фуат Октай.

Он принял участие в интернет-конференции, организованной вашингтонским отделением турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA Foundation). Эта неправительственная организация специализируется на исследовании американо-турецких отношений и ратует за укрепление связей Анкары и Вашингтона.

С точки зрения Октая, в регионе, в котором находится Турция, сохраняется "ясная ракетная угроза". В связи с этим и "ввиду вызывающего сожаление отсутствия <...> альтернативных предложений со стороны союзников, включая США", Турция в свое время и "приняла суверенное решение приобрести системы С-400", заявил вице-президент. "Американская администрация очень хорошо знает об этом факте, - отметил Октай. - Это признавалось президентом [США Дональдом] Трампом множество раз".

"Следовательно, мы (Турция и США - прим. ТАСС) должны продолжать свой диалог по этому вопросу и преодолеть разногласия таким образом, который совместим с десятилетиями наших связей. Иначе это не только будет и дальше подрывать наши отношения в целом, но и повлияет на наше восприятие Соединенных Штатов как надежного партнера в военной промышленности", - подчеркнул Октай.

Всю ответственность за сложившееся положение он возложил на американскую сторону. "Этот тупик также является непосредственным результатом неспособности определенных политических кругов в Вашингтоне в полной мере осознать всю значимость нашего стратегического альянса, а также вклад Турции в региональную и глобальную стабильность", - сказал вице-президент.

Кроме того, он сообщил, что, на взгляд Анкары, военно-техническое сотрудничество США и Турции ухудшается. "<...> Ухудшающееся двустороннее военно-техническое сотрудничество вызывает огромную обеспокоенность", - заявил Октай. По его словам, решение США исключить Турцию из программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 отравляет отношения, не упоминая уже о частичной отмене американцами во вторник эмбарго на поставки оружия Кипру.