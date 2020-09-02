В ООН обеспокоены решением США наложить санкции на членов Международного уголовного суда

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с решением США ввести санкции в отношении двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил в среду официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью отметил сегодняшнее заявление госсекретаря США, который объявил о том, что прокурор МУС и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества попадут под действие ограничений, в частности заморозки собственности", - сказал он.

Дюжаррик также подчеркнул важность исполнения США своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН, то есть обеспечения в нее доступа всех сотрудников МУС.

В середине июня президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими. В МУС действия Вашингтона тогда назвали "беспрецедентной атакой".