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Госпитализация Алексея Навального

В ПАСЕ потребовали немедленных объяснений от РФ по ситуации с Навальным

Докладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по России призвали Москву "пролить свет на обстоятельства отравления Навального"

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Докладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России призвали Москву немедленно предоставить пояснения по ситуации с блогером Алексеем Навальным после того, как власти ФРГ заявили о его отравлении веществом из из группы "Новичок". Соответствующее обращение пресс-служба организации распространила в среду.

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"Это очень тревожный поворот событий и он требует немедленного объяснения от российских властей. Мы самым решительным образом осуждаем это нападение и желаем господину Навальному скорейшего выздоровления", - заявили Аксель Шефер (Германия, политгруппа cоциалистов) и Риа Омен-Руйтен (Нидерланды, политгруппа Европейской народной партии). Они призвали Россию "пролить свет на обстоятельства отравления Навального" и "принять международных следователей, если такое предложение поступит от международного сообщества".

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что, по результатам исследования анализов Навального, токсикологи Бундесвера пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин, никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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