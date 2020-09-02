В ООН отказались от комментариев о ситуации с Навальным

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об отравлении Алексея Навального веществом из группы "Новичок".
"Мы недавно увидели сообщения СМИ, на данный момент мы не можем дать комментарий относительно сути этих утверждений", - сказал он в среду на брифинге.
В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что, по результатам исследования анализов Навального, токсикологи Бундесвера пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг Алексея Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин, никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.