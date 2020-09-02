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Госпитализация Алексея Навального

В ООН отказались от комментариев о ситуации с Навальным

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что, по результатам исследования анализов Навального, токсикологи Бундесвера пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок"

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об отравлении Алексея Навального веществом из группы "Новичок".

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"Мы недавно увидели сообщения СМИ, на данный момент мы не можем дать комментарий относительно сути этих утверждений", - сказал он в среду на брифинге.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что, по результатам исследования анализов Навального, токсикологи Бундесвера пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг Алексея Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин, никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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