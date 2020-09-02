Джонсон призвал Москву объяснить произошедшее с Навальным

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает необходимым, чтобы российские власти объяснили произошедшее с блогером Алексеем Навальным.

"Возмутительно, что против Алексея Навального было использовано химическое оружие. Мы своими глазами наблюдали последствия применения "Новичка" в Соединенном Королевстве. Российское правительство теперь должно объяснить, что произошло с Навальным. Вместе с нашими международными партнерами мы будем работать над тем, чтобы правосудие свершилось", - написал Джонсон в среду в своем Twitter.