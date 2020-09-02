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Госпитализация Алексея Навального
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Джонсон призвал Москву объяснить произошедшее с Навальным

Британский премьер заявил, что Лондон вместе с международными партнерами "будет работать над тем, чтобы правосудие свершилось"

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает необходимым, чтобы российские власти объяснили произошедшее с блогером Алексеем Навальным.

"Возмутительно, что против Алексея Навального было использовано химическое оружие. Мы своими глазами наблюдали последствия применения "Новичка" в Соединенном Королевстве. Российское правительство теперь должно объяснить, что произошло с Навальным. Вместе с нашими международными партнерами мы будем работать над тем, чтобы правосудие свершилось", - написал Джонсон в среду в своем Twitter.

Теги
ВеликобританияРоссияДжонсон, БорисГоспитализация Алексея Навального
Госпитализация Алексея Навального
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