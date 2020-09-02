МВБ США утверждают, что Россия распространяет дезинформацию о психическом здоровье Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовило доклад, в котором утверждалось, что Россия якобы пытается распространять дезинформацию относительно психического здоровья кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на рабочий вариант текста доклада и электронные письма сотрудников МВБ, оказавшиеся в ее распоряжении.

По информации ABC, 7 июля юридическому отделу и пресс-службе МВБ был представлен доклад, в котором утверждалось, что Россия якобы проводит кампанию по распространению "утверждений о слабом психическом здоровье" бывшего вице-президента США Джо Байдена. Планировалось, что документ должен был быть спустя два дня разослан властям американских городов и штатов, а также правоохранительным органам на местах.

Согласно информации телекомпании, доклад содержал утверждения о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию относительно здоровья кандидатов в президенты США с целью повлиять на ход выборов, намеченных на 3 ноября текущего года. Однако, по сведениям ABC, распространение доклада было решено отложить до согласования его текста с и. о. главы МВБ Чедом Вулфом. До сих пор документ не был отправлен, подчеркивает телекомпания.

Действующий президент США и соперник Байдена на грядущих выборах республиканец Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что из-за преклонного возраста кандидат от демократов уже "не помнит, что делал вчера", и не сможет в полной мере справляться с обязанностями президента. По словам американского лидера, в случае победы на выборах Байден будет подконтролен своему окружению, в том числе Камале Харрис, которая стала кандидатом в вице-президенты США от демократов.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.