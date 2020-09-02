Генсек НАТО потребовал проведения "прозрачного расследования" ситуации с Навальным

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил "применение боевого отравляющего вещества" в ситуации с Алексеем Навальным и потребовал от России срочного проведения "полного и прозрачного расследования". Об этом Столтенберг написал в среду в Twitter.

"Германия объявила, что Алексей Навальный пал жертвой нападения с использованием "Новичка". Я категорически осуждаю применение боевого отравляющего вещества, что делает еще более неотложным проведение Россией полного и прозрачного расследования", - написал он.