Турция может приступить к испытаниям российской вакцины от коронавируса

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Турция может в ближайшее время выдать разрешение на испытание российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Нам поступил запрос на испытание вакцины, разрабатываемой в России. Документы по ней уже проверены, и я думаю, что в ближайшее время будет дано разрешение на это", - подчеркнул он.

Кроме того, Коджа отметил, что в настоящее время в Турции "проходят испытания двух собственных вакцин". По его словам, такие испытания проводятся исключительно на добровольцах.