{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Турция может приступить к испытаниям российской вакцины от коронавируса

Кроме того, в республике "проходят испытания двух собственных вакцин"

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Турция может в ближайшее время выдать разрешение на испытание российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Нам поступил запрос на испытание вакцины, разрабатываемой в России. Документы по ней уже проверены, и я думаю, что в ближайшее время будет дано разрешение на это", - подчеркнул он.

Кроме того, Коджа отметил, что в настоящее время в Турции "проходят испытания двух собственных вакцин". По его словам, такие испытания проводятся исключительно на добровольцах.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
Кризис в Белоруссии
Колесникова: Координационный совет оппозиции не регулирует протесты в Белоруссии
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции подчеркнула, что протесты проходят по инициативе людей
Читать полностью