Колесникова: Координационный совет оппозиции не регулирует протесты в Белоруссии

"Мы не координируем работу по организации протестов, - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - Есть протесты, которые мы поддерживаем".

В этом, по ее словам, состоит уникальность протестного движения в Белоруссии. "Протест децентрализован, акции проходят по всей Белоруссии. Уникальность также в том, что протесты никто не координирует, они проходят по инициативе людей", - отметила она.

При этом роль Координационного совета заключается в том, чтобы "отвечать на запросы общества", считает Колесникова. В частности, Координационный совет сформулировал требования людей. "Это требование предоставить свободу всем политзаключенным, требование новых честных выборов и расследование пыток и преступлений, свидетелями которых мы стали", - пояснила она.

Колесникова добавила, что в основе Координационного совета лежит идея "легитимизации протеста и требований всего белорусского народа".