Определены ведущие предвыборных теледебатов в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Журналисты телекомпаний Fox News, C-SPAN и NBC будут вести общенациональные теледебаты кандидатов на пост президента США, а журналист газеты USA Today - теледебаты кандидатов на пост вице-президента. Об этом сообщила в среду на своем сайте непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам, деятельность которой финансируется за счет частных пожертвований.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Комиссия, созданная в 1987 году, определяет порядок теледебатов кандидатов на пост президента и вице-президента.

Первые дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена состоятся 29 сентября в Кливленде (Огайо), они будут состоять из 6 сегментов продолжительностью по 15 минут, причем каждый сегмент будет начинаться с вопроса ведущего. Вторые теледебаты пройдут 15 октября в Майами (Флорида) и вопросы участникам будут задавать жители штата Флорида. На третьих теледебатах 22 октября в Нэшвилле (Теннесси) вопросы кандидатам на пост президента будет вновь задавать ведущий.

Для кандидатов на пост вице-президента - Майкла Пенса и Камалы Харрис - 7 октября будут организованы теледебаты в штате Юта. Они будут разделены на 9 сегментов по 10 минут и каждый из них будет начинаться с вопроса ведущего.

Все теледебаты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск) и продолжаться полтора часа.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков (из 538). Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, кроме того, в нее введены три представителя от столичного федерального округа Колумбия. Инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.