Франция вместе со странами ЕС готовит ответ в рамках ОЗХО по ситуации с Навальным

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что встревожен информацией о предполагаемом применении отравляющего вещества против российского блогера Алексея Навального, и сообщил, что европейские страны координируют усилия для реакции в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующее обращение было опубликовано в среду пресс-службой внешнеполитического ведомства.

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"С тревогой я ознакомился с информацией, опубликованной властями ФРГ, подтверждающей использование в России нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" для отравления Алексея Навального. Я хочу самым решительным образом осудить шокирующее и безответственное использование такого вещества", - заявил он.

Ле Дриан выразил мнение, что "в очередной раз нарушен запрет на использование любого химического оружия", и призвал власти России "без промедления выяснить обстоятельства, при которых стало возможным применение этого вещества против Навального". Он также подчеркнул, что это "обязанность российских властей" дать ответ на все вопросы в виду "политического статуса Навального в России".

"Франция находится в тесном контакте с властями ФРГ и другими партнерами, чтобы координировать усилия для ответа на это событие на соответствующих площадках, в том числе в рамках ОЗХО", - заявил он. Министр также выразил поддержку российскому блогеру и его близким и пожелал ему скорейшего выздоровления.