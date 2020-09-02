Задержанных в Минске журналистов переместят в изолятор на Окрестина

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Задержанные в Минске журналисты будут перемещены в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина, в четверг продолжатся судебные заседания по их делам. Об этом в среду сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

"Из РУВД выехал микроавтобус с людьми. После этого к журналистам вышел сотрудник в штатском. Сообщил, что всех задержанных журналистов увезли на Окрестина. Завтра над ними снова будут суды. Эту информацию подтвердили в МВД", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ассоциации.

Ранее суд Октябрьского района Минска отправил на доработку все дела задержанных ранее журналистов. Среди них - журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" Мария Элешевич, Никита Дуболеко, Сергей Щеголев, журналист БелаПАН Андрей Шавлюго, корреспонденты интернет-портала tut.by Надежда Калинина и Алексей Судников.

Во вторник милиция в Минске задержала сотрудников некоторых СМИ. Ряд задержанных журналистов остались в РУВД до утра, как тогда пояснила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, "в рамках административного процесса". По данным изданий, сотрудники которых находились в РУВД, журналистам вменяют обвинения по статье Кодекса об административных правонарушениях, а именно - участие в несанкционированном массовом мероприятии. По словам адвокатов задержанных, журналисты чувствуют себя хорошо.