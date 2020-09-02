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Американец признал себя виновным в оказании материальной поддержки ИГ

Ему грозит до 20 лет тюремного заключения

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Гражданин США Омер Кузу признал себя виновным в оказании материальной поддержки террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и причастности к ее деятельности. Соответствующее заявление опубликовало в среду Министерство юстиции США.

По его данным, 23-летний американец в 2014 году покинул территорию США и примкнул к ИГ в Ираке. Впоследствии он присягнул на верность Абу Бакру аль-Багдади, который ранее являлся главарем ИГ и, по утверждению американских властей, был ликвидирован 27 октября прошлого года. Кузу впоследствии оказывал коммуникационную поддержку боевикам и работал в технологическом центре террористической группировки.

В 2019 году он был взят в плен бойцами курдского альянса "Силы демократической Сирии" и передан США, где ему были предъявлены обвинения в оказании материальной поддержки ИГ. Американцу грозит до 20 лет тюремного заключения. Вынесение приговора намечено на 22 января 2021 года.

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