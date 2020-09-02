МУС считает неприемлемыми санкции, введенные США в отношении сотрудников инстанции

ГААГА, 2 сентября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) решительно отвергает санкции, которые ввели США в отношении сотрудников инстанции. Об этом заявил в среду в своем заявлении глава Ассамблеи государств - участников МУС О-Гон Квон.

"Решительно отвергаем такие беспрецедентные и неприемлемые меры в отношении международной организации, чья деятельность основывается на международном соглашении, - отметил он. - Они лишь ослабляют наши общие усилия по борьбе с безнаказанностью и самыми серьезными преступлениями".

По словам О-Гон Квона, бюро ассамблеи в самое ближайшее время проведет встречу, чтобы обсудить санкции и способы поддержки суда.

Ранее в среду Минфин США заявил, что вводит ограничительные меры в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Санкции связаны с решением инстанции провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных связанных с ним злодеяний, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках этого дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в том числе сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих.

Правила суда в свою очередь допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.