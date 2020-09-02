Reuters: в Камеруне произошел теракт в лагере для беженцев

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, еще семеро получили ранения в результате взрыва бомбы, которую привел в действие в лагере для беженцев на севере Камеруна террорист-смертник. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, нападение произошло 1 сентября в лагере для беженцев в Голдави, где сейчас размещены 18 тыс. человек. Эта уже вторая атака на беженцев на севере Камеруна за последний месяц. Боевики из исламистской террористической группировки "Боко харам" бросили 2 августа гранату в толпу беженцев в соседнем лагере в Мозого. Погибли 18 человек, семеро получили ранения.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) заявило, что нынешние нападения последовали после активизации структур "Боко харам" в северных районах Камеруна в непосредственной близости от границы с Нигерией. Спасаясь от насилия террористов, люди покидают свои деревни и стекаются в лагеря для беженцев. Однако сейчас исламисты начали совершать атаки и на эти лагеря.

Группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой был город Майдугури. Она поставила целью захват власти в этой африканской стране. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году Вооруженные силы Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы и в сопредельных с Нигерией странах. По данным ООН, от рук террористов из "Боко харам" только в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. человек.

Весной 2015 года в "Боко харам" произошел раскол и часть структур боевиков объявила, что присоединилась к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приняла название "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP). В последние месяцы "Боко харам", ядром которой является группировка JAS ("Джамаат Ахлуссунна Лид-Дава валь-Джихад"), и ISWAP проводят совместные атаки на правительственные войска и гражданские объекты в Нигерии, Камеруне и Чаде.