В Софии возобновились столкновения между полицией и протестующими

СОФИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Участники антиправительственных акций в среду вечером вновь начали забрасывать полицию различными предметами, в том числе пиротехническими изделиями, бутылками, стульями и даже велосипедами.

Как сообщает корреспондент ТАСС, ситуация вновь обострилась около 22:00 (совпадает с мск), когда полицию, охраняющую здание Народного собрания (парламента) Болгарии стали забрасывать различными предметами, после чего стражи порядка предприняли действия по расширению периметра безопасности. Организаторы протеста призывают толпу успокоиться и прекратить провокации. В настоящее время полиция занимает оборонительную позицию и не предпринимает активных действий. В районе площади Независимости находится несколько тысяч протестующих.

В утренние часы представители спецслужб были вынуждены использовать слезоточивый газ после того, как участники массовой акции, которая проходит под названием "великое народное восстание", пытались перевернуть автомобили жандармерии, забрасывали полицию куриными яйцами, камнями и мелкими деньгами, пытались пробить полицейскую блокаду. Пострадали 45 участников акции, несколько полицейских и журналистов. Было арестовано 35 человек.

Количество пострадавших в вечерние часы пока не уточняется.

Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 56-й день. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек. Участники антиправительственных акций настаивают на отставке правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. В болгарской столице остаются блокированными ключевые перекрестки, в том числе у площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цареградском шоссе, где расположены палаточные городки. Акции протеста проходят в среду и в других болгарских городах, местами было блокировано дорожное движение.