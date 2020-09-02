В Пентагоне заявили, что усиливают потенциал ПВО в ответ на угрозу от КНДР

ТАСС, 2 сентября. Пентагон считает, что КНДР продолжает наращивать ракетный потенциал в отношении межконтинентальных баллистических ракет, включая, вероятно, баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ). Как заявил в среду первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, Вашингтон в свою очередь также усиливает оборонный потенциал в ответ на угрозу со стороны Пхеньяна.

"Мы знаем, что Северная Корея стремится увеличить потенциал своих межконтинентальных баллистических ракет, возможно, перейти к баллистическим ракетам подводных лодок, однако мы не знаем о каких масштабах идет речь", - заявил Суфер, слова которого приводит агентство Yonhap.

Суфер также указал, что США усиливают потенциал своей противоракетной обороны в ответ на действия КНДР, а именно, разрабатывают новейшую модификацию противоракеты SM-3 Block IIA.

"Мы проведем испытания до конца этого года, и если они будут успешными, то найдем способ интегрировать их в нашу систему обороны", - добавил он. По мнению заместитель помощника министра обороны США, таким образом у Вашингтона появится возможность "противостоять угрозе, [исходящей] от Северной Кореи".

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по вопросу денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое. Позже представители двух стран встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось. В январе 2020 года Ким Чен Ын заявил, что не обязан выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове.