Трамп отметил только вклад США, говоря о победе во Второй мировой войне

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в среду отметил только вклад США в победу во Второй мировой войне, не упомянув при этом союзников.

"Для меня честь быть в Северной Каролине в присутствии настоящих американских героев, когда мы отмечаем 75-ю годовщину американской победы во Второй мировой войне <...> 2 сентября 1945 года великий генерал Дуглас Макартур на борту линкора ВМС США "Миссури" принял безоговорочную капитуляцию Японии. День победы над Японией знаменует собой окончание самого смертоносного конфликта в истории человечества и окончательный триумф американской свободы", - сказал американский лидер, выступая в городе Уилмингтон (штат Северная Каролина).

Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.

"Это был великий день, это был великий триумф великой страны", - добавил Трамп.

В Уилмингтон Трамп прибыл, чтобы официально присвоить этому населенному пункту статус "Первого американского города наследия Второй мировой войны".

"Жители этого города и этого штата <...> внесли необычайный вклад в усилия, [направленные на победу в] войне <...> Почти 2 млн американских солдат проходили боевую подготовку в Северной Каролине - больше, чем в любом другом штате <...> Более 360 тыс. военнослужащих из вашего штата принимали участие во Второй мировой войне <...> Сегодня моя администрация официально признает исключительный вклад города в победу во Второй мировой", - заявил президент США.