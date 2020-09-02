МУС осудил экономические санкции США в отношении своих сотрудников

ГААГА, 2 сентября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) осуждает экономические санкции, введенные США в отношении прокурора инстанции и одного из сотрудников прокуратуры. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МУС.

"Новые меры являются еще одной попыткой вмешательства в независимую юридическую и прокурорскую деятельность суда и критически важную работу по привлечению к ответственности за наиболее серьезные преступления, касающиеся всего международного сообщества, - отмечается в документе. - Эти силовые меры, направленные против международного правового института и его служащих, представляют собой серьезную атаку против суда, систему Римского статута международного уголовного правосудия и верховенства права в целом".

Инстанция также подчеркнула, что продолжит поддерживать свой персонал и выполнять свою миссию по борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие преступления в международном праве в соответствии со своим мандатом.

Ранее Минфин США заявил, что вводит ограничительные меры в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Санкции связаны с решением инстанции провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных связанных с ним злодеяний, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках этого дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в том числе сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих.

Правила суда в свою очередь допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.