Опрос: Байден увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден после завершения предвыборных партийных съездов в стране вновь увеличил отрыв по популярности от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, проведенного в период с 28 августа по 1 сентября службой SSRS по заказу телекомпании CNN .

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 51% ответили, что отдали бы свой голос Байдену. 43% сказали, что поддержали бы Трампа. Порядка 1% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика. Остальные ответа не дали.

В соответствии с результатами опроса, проведенного SSRS с 12 по 15 августа, проголосовать за Байдена были готовы 50% респондентов, за Трампа - 46%. В июне поддержать демократа намеревались 55% опрошенных, республиканца - 41%.

Как отмечает CNN, по последним данным, в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 50%, а Трампа - 45%.

В телефонном опросе SSRS участвовали примерно 1,1 тыс. человек по всей стране.