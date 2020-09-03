Глава Пентагона в годовщину окончания Второй мировой войны напомнил о борьбе с коммунизмом

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер на проходившей среду в штате Гавайи церемонии, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны, ни словом не упомянул о том, что США и Советский Союз были союзниками, но вспомнил о борьбе с "советским коммунизмом". Он выступал рядом с поставленным на вечную стоянку линкором "Миссури", на борту которого была подписана капитуляция Японии.

"Американцы оставили дома родных и близких, пересекли океаны и присоединились к нашим союзникам в решительной борьбе за свободу, - заявил он. - От пустынь Туниса до атолла Мидуэй, от пляжей Нормандии до холмов Иводзимы наши солдаты стояли плечом к плечу с нашими союзниками с твердым намерением добиться окончательной победы, вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется". "После колоссальных потерь, понесенных в годы войны, на руинах старого мира возник новый мир, - продолжал он. - Все началось с капитуляции императорской Японии 75 лет назад и с тех пор мир радикально изменился, глобальный баланс сил определил международные отношения и ведущую роль стали играть близкие по своим взглядам страны, разделяющие общие ценности, что хорошо подготовило их к продолжавшейся десятилетия борьбе с советским коммунизмом".

Как подчеркнул Марк Эспер, "после окончания Второй мировой войны США взяли на себя роль мирового лидера, признавая, что Атлантический и Тихий океаны более не служат нам защитой от конфликтов за рубежом и от идеологий, ориентированных на достижение превосходства". "США ответили на брошенный вызов, - подчеркнул он. - Мы создали альянсы со странами, разделяющими наши ценности, которые основаны на взаимной торговле, а не на односторонних торговых преимуществах, на уважении суверенитета всех стран, а не стратегии, при которой сильный всегда прав". Как подчеркнул Эспер, США "готовы бороться с любым врагом и защищать всех союзников".

26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, США и Китая была принята декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля японское правительство отклонило их. После этого США провели атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту линкора ВМС США "Миссури". Эта церемония завершила войну на Тихом океане и поставила точку во Второй мировой войне.