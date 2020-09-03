{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Венесуэле сочли санкции США против МУС признанием ответственности за преступления

Международный уголовный суд расследует преступления против человечности, а США часто их совершают, написал в соцсетях министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса

ГАВАНА, 3 сентября. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы считает экономические санкции, введенные США в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды, фактическим признанием Вашингтоном ответственности за преступления, расследуемые инстанцией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Международный уголовный суд расследует преступления против человечности, а США часто их совершают. США "вводят санкции" против прокурора суда и принуждают судей уклоняться от расследования ужасных преступлений. Это незаконная практика, равносильная признанию вины", - написал он в Twitter.

В среду Минфин США заявил, что вводит ограничительные меры в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Санкции связаны с решением инстанции провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.

Теги
СШАВенесуэла
Выборы президента США - 2020
Генпрокурор США считает, что дело о слежке за штабом Трампа не повлияет на выборы
Ранее американский лидер выражал уверенность в том, что в ходе этого разбирательства будет установлена причастность к преступлениям экс-главы государства Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена
Читать полностью