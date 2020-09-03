В Венесуэле сочли санкции США против МУС признанием ответственности за преступления

ГАВАНА, 3 сентября. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы считает экономические санкции, введенные США в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды, фактическим признанием Вашингтоном ответственности за преступления, расследуемые инстанцией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Международный уголовный суд расследует преступления против человечности, а США часто их совершают. США "вводят санкции" против прокурора суда и принуждают судей уклоняться от расследования ужасных преступлений. Это незаконная практика, равносильная признанию вины", - написал он в Twitter.

В среду Минфин США заявил, что вводит ограничительные меры в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Санкции связаны с решением инстанции провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.