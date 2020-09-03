Facebook, Amazon, Twitter и Google выступили против новых правил регулирования соцсетей

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американские технологические компании обратились к Федеральной комиссии по связи США с требованием отвергнуть петицию администрации о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, компании Facebook, Amazon, Twitter и Google направили в Федеральную комиссию по связи обращение, в котором подчеркнули, что требование президента США Дональда Трампа по регулированию деятельности социальных сетей ничем не подкреплено с точки зрения закона, основывается на личных убеждениях и может вводить в заблуждение. Введение новых правил контроля за деятельностью соцсетей может "лишить их правовой защиты в борьбе с мошенническими схемами, жуликами" и прочими видами неприемлемого контента, указывает Reuters.

Трамп в мае текущего года подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По утверждению президента, социальные сети до подобного указа "могли делать все, что захочется". Ранее Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.