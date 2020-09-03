Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии. Такое мнение выразил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

Он прокомментировал поездку первого замгоссекретаря США Стивена Бигэна в Москву и переговоры по ситуации в Белоруссии. "Если говорить о наших переговорах с Россией в Москве, в Вене и здесь, в Вашингтоне, - мы продолжим [вести их] как минимум во всех этих трех местах, - мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже", - утверждает дипломат.

По его версии, американская сторона на переговорах с российскими коллегами "также дала ясно понять", что ОБСЕ является "естественным посредником" между белорусскими властями и оппозицией. "Ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Белоруссии, будь то качество избирательного процесса, политические свободы или общественные отношения", - считает Кент.

Он добавил, что США продолжат вести переговоры с Москвой, Минском и европейскими союзниками по ситуации в Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз следом за Соединенными Штатами все больше и больше следует путем нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах. Глава МИД РФ обратил внимание на изобретенный западными странами термин - "порядок, основанный на правилах", где правила меняются от случая к случаю в зависимости от того, что в том или ином случае нужно западным партнерам. Лавров отметил, что создаются коалиции единомышленников, как правило из числа западных стран.