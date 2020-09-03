Сенатор США призвал Трампа реагировать на инцидент с Навальным по аналогии со Скрипалями

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа должна задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, который, по утверждениям властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества. Такое мнение выразил в среду старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Кабмин ФРГ в среду заявил, что немецкие военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа "Новичок". Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего и пообещал проинформировать российского посла о результатах исследования анализов Навального.

По версии Менендеса, заявление немецкого кабмина "указывает на причастность российского правительства к еще одной наглой химической атаке против собственных граждан". Он призвал вашингтонскую администрацию в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием "немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции". "Президент Соединенных Штатов должен координировать решительный международный ответ на эту последнюю агрессию вместе с нашими партнерами и союзниками. Молчание будет интерпретироваться как молчаливое одобрение продолжения подобных атак", - утверждал сенатор.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления западных коллег о ситуации с Навальным могли быть подготовлены заранее. Она также уточнила, что немецкая сторона до сих пор не предоставила послу РФ в Берлине никакой информации по этому вопросу.

Санкции по делу Скрипалей

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

В августе 2018 года американская администрация применила первый пакет санкций в отношении России по делу Скрипалей. Вашингтон прежде всего ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений. Юридическим основанием для этого послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Уже в августе прошлого года предусмотренный этим законом второй пакет санкций против России вступил в силу.

В ситуации отравлением Скрипалей Менендес также требовал от Трампа ввести антироссийские санкции.