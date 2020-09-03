Генпрокурор США считает, что дело о слежке за штабом Трампа не повлияет на выборы

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Проверка обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за избирательным штабом президента Дональда Трампа и приписываемого РФ вмешательства в электоральные процессы в стране в 2016 году не окажет влияния на предстоящие выборы президента США. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNN американский министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр.

Указанное расследование проводит спецпрокурор США Джон Дарем. Трамп ранее выражал уверенность в том, что в ходе этого разбирательства будет установлена причастность к преступлениям экс-главы государства Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний сейчас является кандидатом в президенты США от демократов.

Журналист попросил Барра уточнить, намерен ли Минюст США выступить с какими-либо заявлениями по этому делу перед предстоящими в ноябре выборами. Министр заверил, что "будет следовать рекомендациям", которые состоят в том, что его ведомство не должно руководствоваться "политическими мотивами".

"Я буду заниматься этими делами надлежащим образом. Не думаю, что что-либо, касающееся расследования Дарема, повлияет на выборы", - добавил министр. "Не думаю, что мы намерены делать что-либо такое, что нарушит наши правила", - отметил Барр.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. По словам действующего президента, Обама и Байден были осведомлены об этом. Представители администрации Трампа также призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.