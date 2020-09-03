В Госдепе надеются, что посол США в Минске приступит к своим обязанностям как можно скорее

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Кандидат на должность американского посла в Минске Джули Фишер после возможного одобрения Сенатом Конгресса США приступит к своим обязанностям в кратчайшие сроки. Такое мнение высказал в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Фишер, и теперь "все в руках Сената", который должен дать свое одобрение. К настоящему моменту прошли слушания в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященные рассмотрению ее кандидатуры. Этот профильный комитет должен провести голосование, после которого верхняя палата законодательного органа уже в полном составе должна дать свое одобрение. В прошлом месяце законодательный орган ушел на традиционные каникулы и приступит к работе только на следующей неделе.

"Мы с нетерпением ждем голосования по утверждению кандидатуры моей коллеги Джули Фишер, а в случае одобрения - ее скорейшей поездки в Минск для выполнения обязанностей [посла США]", - сказал Кент.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией потеплели после президентских выборов 2015 года. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. В начале мая текущего года Трамп выдвинул кандидатуру Фишер на должность посла в Минске. 20 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.