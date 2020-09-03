Bloomberg: США к 20 сентября разъяснят запреты сделок с владельцами TikTok и WeChat

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Администрация США к 20 сентября опубликует разъяснения к указам президента Дональда Трампа о запрете сделок с владельцами приложения TikTok и социальной сети WeChat - китайскими компаниями ByteDance и Tencent. Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg .

По данным его источников, Министерство торговли США готовит проект документов, разъясняющих, какого рода транзакции будут подпадать под президентские указы, а также когда именно запрет вступит в силу. Окончательная версия документов появится в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США - приблизительно 20 сентября. Источники агентства не могут однозначно подтвердить, что запрет вступит в силу сразу после этой публикации. Не исключено, что будет установлен дополнительный срок, чтобы у китайских и американских компаний было время выполнить условия указов Трампа.

Источники агентства увязывают масштаб запретов с длительностью так называемого подготовительного срока компаний. В случае всеобъемлющего характера запретов компаниям будет отпущено больше времени для действий, необходимых для того, чтобы не попасть под американские санкции, поясняет Bloomberg.

Как сообщала в августе газета The Wall Street Journal, крупнейшие американские компании и банки выразили Белому дому обеспокоенность этим указом. Это были Apple, Disney, Walmart, Ford Motor, Procter & Gamble, Intel, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UPS, Merck, Cargill и MetLife. Они просили уточнить, какие именно действия подпадают под новый запрет.