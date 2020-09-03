В США заявили, что ранение Джейкоба Блейка нельзя сравнивать со смертью Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что есть принципиальные различия между резонансной смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота) и тяжелым ранением темнокожего Джейкоба Блейка в Кеноше (штат Висконсин). Такое мнение он выразил в среду в эфире телеканала CNN .

"Я не буду говорить о деле Блейка. Потому что оно иное, нежели дело Флойда", - сказал он. "Флойд уже был в подчиненном положении, обездвижен, в наручниках, он был безоружен", - добавил министр. "Что касается Блейка, он в то время совершал преступление и был вооружен. Это большая разница", - подчеркнул глава Минюста США.

Стражи порядка в Миннеаполисе использовали при задержании Флойда 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Сотрудник полиции в Кеноше 23 августа семь раз почти в упор выстрелил в Блейка со спины при задержании. Афроамериканец, предположительно, имевший при себе нож, не подчинился требованиям стражей порядка, прибывшим по вызову. Блейк был частично парализован, сейчас он в больнице.

В Кеноше после произошедшего начались массовые протесты и беспорядки. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. На прошлой неделе во время беспорядков были убиты два человека, стрелявший задержан.