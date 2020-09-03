В Госдепе указали на доминирование "традиционного флага" в ходе протестов в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Доминирование "традиционного флага" на протестах в Белоруссии отличает их от митингов в других бывших республиках СССР. Такое мнение высказал в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

"Одной из самых поразительных особенностей этого протеста по сравнению с протестами, которые мы видели в других постсоветских странах, является белорусский флаг, который доминирует на каждой акции протеста - бело-красный традиционный флаг", - утверждает дипломат.

По его словам, "в Грузии, Армении, на Украине и в Молдавии были немного другие флаги: флаги ЕС, другие национальные флаги". "Это белорусский дискурс. Вступают в игру чувства социальной сплоченности и единодушия в тот момент, когда белорусы встали, вышли на улицы мирно и вежливо, собирая мусор, просили, чтобы их голос был услышан", - считает Кент.

В конце августа президент Александр Лукашенко заявил, что нынешняя государственная символика Белоруссии была поддержана большинством граждан на референдуме, а бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция на акциях протеста, был в свое время принят под давлением националистов. При этом он напомнил тот факт, что бело-красно-белый флаг использовался в годы Великой Отечественной войны оккупантами и коллаборационистами.