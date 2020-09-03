В США опасаются подделки бюллетеней другими странами при массовом голосовании по почте

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Массовое голосование по почте на предстоящих президентских выборах в США предоставляет другим странам возможность подделывать бюллетени с целью влияния на исход голосования. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNN американский министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр.

По его словам, при голосовании таким методом "появляется возможность подделки бюллетеней". По его мнению, это могут сделать какие-либо лица в США или представители других стран. "Это может сделать кто угодно", - отметил он. Министр констатировал, что на данный момент не располагает доказательствами того, что какое-либо государство предпринимает такие попытки.

Президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на нынешних выборах в США из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.