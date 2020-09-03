Суд в США счел незаконной раскрытую Сноуденом слежку американских спецслужб

"Федеральный апелляционный суд только что постановил, что тотальный сбор [без санкции судов] записей телефонных разговоров американцев был противоправным. Это постановление, подтверждающее то, о чем мы знали всегда, представляет собой победу в области защиты наших прав на неприкосновенность личной жизни", - говорится в сообщении на странице организации в Twitter.

"Американский союз защиты гражданских свобод" пытался оспорить приговор, вынесенный в 2013 году четырем жителям города Сан-Диего (штат Калифорния), осужденным за отправку 11 тыс. долларов лицам, причастным, по мнению США, к терроризму. Осужденные утверждали, что доказательства их вины были собраны путем негласного перехвата телефонных разговоров, который нарушает четвертую поправку к конституции Соединенных Штатов. Апелляционный суд в среду признал обоснованность такого довода, хотя и оставил в силе изначальный приговор. То есть результаты слежки не искажали суть свидетельств, рассмотренных во время разбирательства в суде семь лет назад.

Сноуден у себя в Twitter назвал постановление апелляционного суда в Калифорнии показательным. "Семь лет назад меня объявили преступником за то, что я говорил правду. Тогда я не рассчитывал дожить до момента, когда суды назовут действия АНБ незаконными и поставят мне в заслугу разоблачение [спецслужб]. И все же этот день наступил", - написал Сноуден.

Он в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, срок которого позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.