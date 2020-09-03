Властям США рекомендовали к ноябрю разработать план распределения вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали властям всех американских штатов и пяти крупных городов подготовить планы по распространению среди населения в конце октября или начале ноября вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты The New York Times .

Ее журналисты ознакомились с документами, которые были разосланы ЦКПЗ 27 августа. В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что разработка вакцины в США может быть завершена до конца текущего года.

В ЦКПЗ рекомендовали властям всех американских штатов, а также Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Хьюстона и Сан-Антонио приготовиться к распространению двух видов вакцины среди медицинских работников и наиболее уязвимых групп граждан. К числу последних относятся люди старше 65 лет, представители этнических и расовых меньшинств, а также заключенные. О каких именно препаратах идет речь, в документах не уточняется. Согласно оценкам издания, описанные в материалах вакцины соответствуют по характеристикам разработкам компаний Pfizer и Moderna.

Как следует из материала, в ЦКПЗ признали, что "план является гипотетическим". Его предполагается подготовить на случай, если Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрит применение одного или двух видов вакцины в этом году.

Опрошенные журналистами газеты эксперты выразили опасения относительно того, что администрация Трампа может добиваться одобрения в стране вакцины до президентских выборов в политических целях. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 6,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 185,6 тыс. человек.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.