{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального

Байден раскритиковал Трампа за то, что он не выступил с заявлением о Навальном

Кандидат в президенты США от демократов отметил, что молчание Трампа означает соучастие
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден
© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в среду раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за то, что он не выступил с заявлением относительно блогера Алексея Навального, который, по утверждению властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества.

На эту тему
В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

По версии Байдена, изложенной в его заявлении, "метод атаки не оставляет сомнений в том, на ком лежит ответственность, - на российском государстве". Как считает демократ, Трамп "отказывается противостоять [президенту России Владимиру] Путину".

Говоря о Трампе, Байден отметил: "Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание - это соучастие. Пока Дональд Трамп в Белом доме, американцы в меньшей степени в безопасности". Кандидат в президенты отметил, что в случае победы на выборах главы государства будет сотрудничать с "союзниками и партнерами", чтобы "привлечь к ответственности" российскую сторону.

Ранее в среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдГоспитализация Алексея Навального
Кризис в Белоруссии
Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии
Американская сторона "также дала ясно понять", что ОБСЕ является "естественным посредником" между белорусскими властями и оппозицией, отметил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент
Читать полностью