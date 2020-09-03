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В Госдепартаменте считают важным продолжать диалог с Россией

В мире всегда будут вопросы геостратегической важности, отметил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Диалог между Россией и США, а также странами Запада важно продолжать в связи с тем, что в мире всегда будут вопросы геостратегической важности. Такое мнение выразил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

"Я думаю, что для США и для стран Запада важно продолжать диалог с Россией в связи с тем, что всегда будут вопросы геостратегической важности, в которых наши интересы должны совпадать", - считает дипломат. В пример он привел ситуацию вокруг КНДР, Ливии, Венесуэлы, а также переговоры по контролю над вооружениями. "Вопрос о переговорах по контролю над вооружениями и стратегической стабильности входит в число интересов обеих наших стран. <...> Эти переговоры будут продолжаться", - подчеркнул Кент.

"Мы ведем политический диалог с Россией, даже если мы не приходим к соглашению. Для нас важно продолжать этот диалог, даже если Россия делает шаги, которые могут заблокировать любую возможность для дальнейшего прогресса", - утверждал заместитель помощника госсекретаря.

Как напомнил Кент, в среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Алексея Навального, пришли к выводу, что российский блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". "Это нехорошо для характера отношений между российским правительством и его обществом, а также сигнала, который оно [правительство РФ] посылает внешнему миру", - полагает дипломат.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

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