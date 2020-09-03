Помпео обвинил Международный уголовный суд в политиканстве и коррупции

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Международный уголовный суд группой политиканов и коррупционеров. Об этом Помпео заявил в среду в эфире телеканала Fox Business.

Руководителя американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать заявление американского Минфина о введении ограничительных мер в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. "Это группа политиканов в Гааге, которые угрожают нашим ребятам, проходившим службу и воевавшим в Афганистане. Это суд беспредельщиков с откровенно коррумпированными юристами, которые угрожают разбирательством американцам, боровшимся за свободу в Афганистане. Это недопустимо", - утверждал Помпео.

"Мы начали оказывать реальное давление на суд. США не участвовали в заключении соглашений об учреждении этого суда и не хотят иметь с ним ничего общего", - продолжал госсекретарь. Он обещал держать руку на пульсе событий до появления полной уверенности в неподсудности американских граждан МУС в Гааге.

Международный уголовный суд в среду осудил экономические санкции, введенные США в отношении прокурора инстанции и одного из сотрудников прокуратуры. Инстанция подчеркнула, что продолжит поддерживать свой персонал и выполнять свою миссию по борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие преступления в международном праве в соответствии со своим мандатом.

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных связанных с ним злодеяний, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках этого дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в том числе сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих.

Правила суда в свою очередь допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.