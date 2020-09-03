{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

КНР потребовала снять ограничения на работу китайских дипломатов в США

Действия Госдепа противоречат "самопровозглашенным ценностям открытости и свободы американской стороны", заявили в посольстве Китая в США

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны отменить введенные необоснованные ограничения на деятельность китайских дипломатов на территории страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

На эту тему
Слабость опаснее силы? С каких позиций Америка вступает в холодную войну с Китаем

"Под предлогом принципа взаимности США ввели очередные необоснованные ограничения и создали препятствие для китайского дипломатического и консульского персонала", - отмечается в документе.

Как подчеркнули в диппредставительстве, действия Госдепартамента "грубо попирают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и Венскую конвенцию о консульских сношениях и Китай категорически против этого". "Это также противоречит самопровозглашенным ценностям открытости и свободы американской стороны. Китай всегда поддерживал и предоставлял необходимое содействие для иностранного дипломатического и консульского персонала, в том числе из США, для выполнения их служебных обязанностей в Китае, - указали в посольстве. - Мы призываем американскую сторону исправить свою ошибку, отменить это решение и оказать поддержку и содействие китайскому дипломатическому и консульскому персоналу в США при выполнении ими своих обязанностей".

В среду госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что для посещения университетских кампусов и встреч с представителями местных властей дипломатическим работникам из Китая теперь потребуется получить специальное разрешение от Госдепартамента. Кроме того, китайским дипломатам теперь потребуется специальное разрешение на проведение за пределами дипломатических учреждений "культурных мероприятий с аудиторией более 50 человек". Глава американского внешнеполитического ведомства назвал эти действия "прямым ответом на чрезмерные ограничения", наложенные Пекином на американских дипломатов. При этом госсекретарь заявил о готовности отказаться от новых требований к дипработникам КНР в случае аналогичных действий со стороны Пекина.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
Пентагон разрабатывает ракету средней дальности для атаки целей на суше и на море
По данным военного ведомства, ракета будет способна атаковать движущиеся цели на суше и на море
Читать полностью