КНР потребовала снять ограничения на работу китайских дипломатов в США

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны отменить введенные необоснованные ограничения на деятельность китайских дипломатов на территории страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

"Под предлогом принципа взаимности США ввели очередные необоснованные ограничения и создали препятствие для китайского дипломатического и консульского персонала", - отмечается в документе.

Как подчеркнули в диппредставительстве, действия Госдепартамента "грубо попирают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и Венскую конвенцию о консульских сношениях и Китай категорически против этого". "Это также противоречит самопровозглашенным ценностям открытости и свободы американской стороны. Китай всегда поддерживал и предоставлял необходимое содействие для иностранного дипломатического и консульского персонала, в том числе из США, для выполнения их служебных обязанностей в Китае, - указали в посольстве. - Мы призываем американскую сторону исправить свою ошибку, отменить это решение и оказать поддержку и содействие китайскому дипломатическому и консульскому персоналу в США при выполнении ими своих обязанностей".

В среду госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что для посещения университетских кампусов и встреч с представителями местных властей дипломатическим работникам из Китая теперь потребуется получить специальное разрешение от Госдепартамента. Кроме того, китайским дипломатам теперь потребуется специальное разрешение на проведение за пределами дипломатических учреждений "культурных мероприятий с аудиторией более 50 человек". Глава американского внешнеполитического ведомства назвал эти действия "прямым ответом на чрезмерные ограничения", наложенные Пекином на американских дипломатов. При этом госсекретарь заявил о готовности отказаться от новых требований к дипработникам КНР в случае аналогичных действий со стороны Пекина.