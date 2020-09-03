В Софии задержали около 100 участников акций протеста

СОФИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция и жандармерия в течение ночи очистила улицы Софии от протестующих и ликвидировала палаточные городки, обеспечив свободный проезд по улицам города. Об этом утром в четверг на брифинге сообщил заместитель директора столичной полиции Антон Златанов.

"То, что продолжалось в течение многих часов, было марафоном массовых беспорядков. В городе были организованы протесты. К сожалению, на них пришли много людей, единственной целью которых была провокация напряжения, попытки пробить оцепления, ворваться в правительственные здания. Мы были подвергнуты испытанию, терпели, когда вокруг нас падали раненые полицейские. Среди них были сотрудники с резаными ранами, ожогами лица и отравлениями. Только утром в среду (2 сентября - прим. ТАСС) пострадали более 100 полицейских, 15 из них были отправлены в больницы", - сообщил Златанов. Он уточнил, что накануне во время утренних акций протеста в Софии были задержаны 35 человек, более 60 были задержаны в вечерние и ночные часы.

Данных о точном количестве пострадавших в настоящее время нет.

Защитить полицию

Вице-премьер и министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов призвал премьер-министра Бойко Борисова и президента Румена Радева защитить полицейских от произвола провокаторов. Это обращение было опубликовано минувшей ночью на его официальной странице в Facebook.

"В течение всего дня мы были свидетелями организованных, преднамеренных и ничем не обоснованных атак на полицию. Целью было пролить кровь на протестах. Вечером без всякого повода полиция была снова атакована бомбами, ракетами, камнями и другими предметами. Как болгарин и вице-премьер по вопросам безопасности твердо поддерживаю действия болгарской полиции по задержанию провокаторов. Призываю болгарских политиков прекратить дешевую политическую борьбу за власть. Болгарской нации нужна не кровь, а диалог. Призываю болгарского премьера поддержать действия полиции и распорядиться использовать необходимые законные меры для восстановления порядка в стране. Призываю болгарского президента, если ни в качестве президента, то, как минимум, болгарского офицера, защитить полицию, которая подложена на беспрецедентный террор со стороны оплаченных групп людей, которые не имеют ничего общего с протестами нормальных болгарских граждан", - написал Каракачанов.

"Великое народное восстание"

Как сообщает корреспондент ТАСС, вечером в среду полиция предприняла активные действия против участников антиправительственных акций. Около 23:00 (совпадает с мск) она начала наступление на протестующих. Полицейские предупреждали демонстрантов ударами резиновых палок по щитам и периодически использовали слезоточивый газ. К полуночи площадь Независимости в болгарской столице была полностью очищена от участников акции. В центре Софии проходили массовые аресты.

Действия полиция были спровоцированными участниками антиправительственных акций, которые забрасывали полицию различными предметами, в том числе пиротехническими изделиями, бутылками, куриными яйцами, камнями, стульями и даже велосипедами, пытались перевернуть автомобили жандармерии и прорваться через полицейское оцепление.

В четверг в Софии и других городах страны ожидаются новые антиправительственные акции, которые в Болгарии продолжаются 57-й день. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек. Участники антиправительственных акций настаивают на отставке правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева.