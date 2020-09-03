Пентагон разрабатывает ракету средней дальности для атаки целей на суше и на море

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Пентагон разрабатывает прототип ракеты средней дальности, способной атаковать движущиеся цели на суше и на море. Об этом сообщил в среду американский профильный еженедельник Defense News.

По его данным, после ряда работ Армия (сухопутные войска) США приступила к разработке прототипа ракеты средней дальности, способной атаковать движущиеся цели на суше и на море. Комментируя данную информацию корреспонденту ТАСС, официальный представитель Армии США Робин Мэк рассказала о серии исследований, которые провели военные в штате Нью-Мексико в этом году. "Цель исследований состояла в том, чтобы изучить будущие стратегические огневые возможности", - отметила Мэк.

"В рамках исследований были даны рекомендации по краткосрочным и долгосрочным инвестиционным стратегиям для огневых возможностей, которые позволят Соединенным Штатам сдерживать, а при необходимости и побеждать находящихся на равных конкурентов", - добавила официальный представитель Минобороны. По итогам исследований было решено разработать ракету, которая сможет "дополнить другие критически важные системы" вооружений США. Мэк не указала, когда могут пройти первые испытания.

Ранее начштаба армии генерал Джеймс Макконвилл заявил, что США "продвигаются к созданию средств доставки большой дальности, например гиперзвуковых ракет, и разрабатывают средства доставки средней дальности". "У нас будут ракеты средней дальности, способные топить корабли. Мы считаем, что это очень, очень важно по отношению к средствам по ограничению и воспрещению доступа и маневра, с которыми нам, возможно, придется столкнуться", - утверждал генерал.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.